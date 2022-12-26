В США жертвами снежной бури стали уже 26 человек
Из-за снежной бури и аномальных холодов в США погибли по меньшей мере 26 человек, еще большое количество людей осталось без электричества
Об этом сообщает CNN .
Около 250 тысяч домов и предприятий в США остались без электричества – половина из них в штатах Нью-Йорк и Мэн.
Из-за низкой температуры в некоторых регионах США пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению в считанные минуты.
- Более 7,6 тыс. авиарейсов отменены в США с пятницы по воскресенье из-за снежной бури.
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