В США жертвами снежной бури стали уже 26 человек

Об этом сообщает CNN .

Около 250 тысяч домов и предприятий в США остались без электричества – половина из них в штатах Нью-Йорк и Мэн.

Из-за низкой температуры в некоторых регионах США пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению в считанные минуты.