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В США заявляют о прогрессе в сложных отношениях с Китаем

9 июля, 2023 воскресенье
08:22
Экономика

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в ходе визита в Китай провела откровенные и продуктивные переговоры с китайскими чиновниками, и выразила уверенность, что ее поездка поможет стабилизировать шаткие отношения между странами

Об этом глава Минфина сказала, завершая свой четырехдневный визит в Китай, сообщает Reuters.

Еллен отметила, что между США и Китаем остаются разногласия по ряду вопросов, в частности, по несправедливым экономическим практикам и недавним карательным действиям против американских компаний, но она уверена, что ее визит посодействовал усилиям США "поставить американо-китайские отношения на более надежную основу".

"Соединенные Штаты и Китай имеют значительные разногласия. Но мы с президентом Байденом не видим отношения между США и Китаем в рамках конфликта великих государств. Мы верим, что мир достаточно велик, чтобы обе наши страны могли преуспевать", - сказала Еллен.

В частности, она напомнила, что целью ее визита было установить и углубить связи с новой экономической командой китайского правительства, уменьшить риски недоразумений и проложить путь для сотрудничества в таких сферах, как изменение климата и долговая проблема.

"Я считаю, мы достигли определенного прогресса, и думаю, что мы можем иметь здоровые экономические отношения, которые принесут пользу и нам, и всему миру", - заявила Еллен, добавив, что она ожидает более активной и регулярной коммуникации между финансовыми ведомствами двух стран. 

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Она также рассказала, что китайские официальные лица выразили озабоченность ожидаемым указом президента США об ограничении внешних инвестиций, но она заверила их, что любой такой шаг будет касаться очень узкой сферы и будет вводиться в действие прозрачно и публично.

Министр также заверила китайских чиновников, что они могут обращаться к правительству США, если у них возникают обеспокоенность действиями американской стороны, и Вашингтон готов будет дать объяснения или даже скорректировать свои шаги в случае, если они, из-за недостаточно тщательной проработки, "нечаянно приведут к негативным. для китайской стороны последствий.

"Ни один визит не решит наши проблемы мгновенно. Но я ожидаю, что эта поездка поможет построить устойчивый и продуктивный канал связи", – заявила Йеллен.

  • 18 июня государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Пекин. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай с 2018 года. В этот же день министр иностранных дел Китая Цинь Ган и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры. Говорили об отношениях между странами и войне в Украине.
  • 19 июня Блинкен встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Они обсудили сотрудничество и содействие глобальному миру.
  • 6 июля министерша финансов США Джанет Йеллен прибыла с официальным четырехдневным визитом в Китай для налаживания связей между экономиками стран.
Мир
Китай
США
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