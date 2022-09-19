В США заявили о завершении пандемии COVID-19

Об этом пишет CBS.

Работа по устранению последствий пандемии продолжается, говорит Байден.

"Пандемия закончилась. У нас все еще есть проблема с COVID. Мы еще много работаем над этим... но пандемия закончилась. Если вы заметили, никто не носит масок", - подчеркнул президент США.

В стране за последнюю неделю выявляли около 60 тыс. больных коронавирусом в сутки. Это вдвое меньше, чем в середине августа, но больше весной 2022 года.

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