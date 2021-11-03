В США заявили о продолжении укрепления энергетической безопасности Украины
В Госдепе Соединенных Штатов Америки заявили, что и дальше будут укреплять энергобезопасность Украины, в том числе путем уменьшения рисков от Nord Stream 2
Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США по итогам встречи во вторник госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского.
"Госсекретарь Блинкен подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он приветствовал шаги Украины по преодолению коррупции и подчеркнул, что вместе с союзниками и партнерами США продолжат укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе путем уменьшения рисков, связанных с газопроводом Nord Stream 2", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.43
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное