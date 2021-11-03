В США заявили о продолжении укрепления энергетической безопасности Украины

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США по итогам встречи во вторник госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он приветствовал шаги Украины по преодолению коррупции и подчеркнул, что вместе с союзниками и партнерами США продолжат укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе путем уменьшения рисков, связанных с газопроводом Nord Stream 2", - говорится в сообщении.

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