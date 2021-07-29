В США заявили о постройке Китаем 110 шахт для межконтинентальных ядерных ракет: это свидетельствует, что в КНР их больше чем у России

Об этом говорится в заявлении Федерации американских ученых (FAS), передает ВВС .



Ученые исследовали спутниковые снимки из Синьцзян-Уйгурского автономного округа на западе КНР и на их основе заявили о строительстве 110 шахт для межконтинентальных баллистических ракет (МБР).



Как пишет издание, в оборонном ведомстве США выразили обеспокоенность в связи с наращиванием ядерного потенциала КНР.



В то же время отмечается - это вторая база ракет шахтного базирования на западе страны, строительство которой отследили за последние два месяца.



На этом месте может разместиться около 110 шахт для МБР.



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В прошлом месяце газета Washington Post сообщила о 120 шахтах, обнаруженных в пустынном районе Юмень, в соседней провинции Ганьсу.



В своем докладе в понедельник FAS отметили, что новая площадка шахтного базирования межконтинентальных баллистических ракет в Хаме, примерно в 380 км к юго-западу от Юменя, находится на гораздо более ранней стадии строительства



По спутниковым снимкам видно, что строительство ведется в пустыне примерно в 100 км к юго-западу от города Хами, на площади в 800 кв. км. Шахты будут располагаться достаточно далеко от морских берегов Китая и поэтому, считают эксперты, станут неуязвимыми для обычных крылатых ракет, которые можно запустить с военных кораблей в Тихом океане.

Ученые заявляют, что строительство новых шахт свидетельствует об увеличении ядерного арсенала Пекина примерно в 10 раз, то есть это самое значительное увеличение китайского ядерного арсенала за всю историю.

"Количество новых китайских шахт в стадии строительства превышает количество шахтных межконтинентальных баллистических ракет, эксплуатируемых Россией, и составляет более половины численности всех американских межконтинентальных баллистических ракет", - говорят эксперты.

28 июля РФ и США в Женеве начали переговоры о "стратегической стабильности". Переговоры начали с целью заложить основу для будущей системы контроля над вооружениями и снижения риска ядерной войны

Напомним, значительный процент ядерного потенциала РФ - наземные оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" и ракеты на подлодках.