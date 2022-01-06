В США заявили о поддержке мирного урегулирования ситуации в Казахстане

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в twitter.

"Сегодня имел продуктивный разговор с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди", – заявил он.

Блинкен отметил, что США будут поддерживать конституционные институты Казахстана и мирное и дипломатическое разрешение споров.

