В США заявили о поддержке мирного урегулирования ситуации в Казахстане
Соединенные Штаты заявили, что поддерживают мирное разрешение ситуации в Казахстане, где продолжаются протесты
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в twitter.
"Сегодня имел продуктивный разговор с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди", – заявил он.
Блинкен отметил, что США будут поддерживать конституционные институты Казахстана и мирное и дипломатическое разрешение споров.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
- В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
- Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- МВД Казахстана сообщило о 18 погибших и 748 раненых на протестах силовиков.
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