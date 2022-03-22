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В США заявили о наличии "явных улик" того, что россияне намеренно обстреливали гражданскую инфраструктуру и места укрытия

22 мартa, 2022 вторник
20:02
Мир

Вашингтон заявил, что имеет "явные доказательства" того, что российские захватчики намеренно обстреливали гражданскую инфраструктуру, больницы и места укрытия

Об этом заявил высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США, сообщает CNN .

Он добавил, что США также видели "указания на поведение российских войск, которое является военными преступлениями".

По словам чиновника, администрация президента США Джо Байдена помогает предоставить доказательства многочисленным расследованиям военных преступлений со стороны россиян в Украине.

"Администрация будет помогать предоставить доказательства продолжающимся многочисленным расследованиям, но мы видим четкие доказательства того, что они совершают военные преступления из-за этих неизбирательных и умышленных атак на гражданские объекты и народ Украины", - сказал чиновник.

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война с Россией
США
воєнні злочини Росії
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