В США заявили о ликвидации российского ботнета
Минюст США сообщил о ликвидации ботнета RSocks, связанного с россиянами, действовавшего под видом поставщика прокси-серверов
Об этом сообщает Reuters.
По данным американского следствия, ботнет скомпрометировал миллионы устройств по всему миру – от интеллектуальных систем открывания гаражных ворот и маршрутизаторов до мобильных устройств на ОС Android и обычных компьютеров.
Стоимость доступа к ним варьировалась от $30 до $200 в зависимости от количества прокси.
Они использовались киберпреступниками для маскировки источника трафика при нападениях на государственные и частные организации в США, поэтому делом заинтересовались ФБР.
В 2017 году детективы в рамках контрольной закупки установили около 325 000 скомпрометированных устройств, многие из которых находились в районе Сан-Диего. Изучив их, ФБР установило, что ботнет RSocks компрометировал устройства методом "грубой силы", его серверы поддерживали постоянное подключение к "зараженному" устройству.
В ходе следствия было установлено несколько жертв ботнета на территории США, в том числе университет, гостиница, телестудия, производитель электроники, частные лица.
В рамках специальной операции ФБР США вместе с правоохранительными органами Германии, Нидерландов и Великобритании демонтировали инфраструктуру сети.
На сайте RSocks.net установлена заглушка с надписью "Этот сайт заблокирован ФБР".
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