В США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ
Военные Соединенных штатов заявили, что один из главарей террористической группировки "Исламское государство" Халида Эйдд Ахмад аль-Джабури был ликвидирован во время удара по Сирии
Об этом информирует BBC .
Халид Эйдд Ахмад аль-Джабури отвечал за планирование терактов в Европе. Кроме него, по предварительным данным, никто не погиб и не пострадал в результате удара.
Центральное командование США заявило, что смерть одного из предводителей ИГИЛ временно нарушит способность террористической группировки планировать внешние атаки.
СМИ сообщают, что Халид Эйдд Ахмад аль-Джабури прибыл в провинцию Идлиб 10 дней назад. Отмечают, что по нему была выпущена ракета Hellfire, когда он разговаривал с кем-то по телефону. Организация "Белые шлемы" сообщила, что эвакуировала раненого мужчину в больницу, где он скончался.
Издание пишет, что по оценкам экспертов, ИГИЛ насчитывает от 5 до 7 тыс. членов и сторонников на территориях между Ираком и Сирией. Около половины из них – боевики. Они базируются преимущественно в сельской местности и продолжают совершать нападения, устраивать засады и взрывы на обочинах дорог.
- Четверо боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ) были убиты 17 марта во время операции в западной провинции Ирака Анбар.
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