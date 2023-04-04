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В США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ

4 апреля, 2023 вторник
13:11
Мир

Военные Соединенных штатов заявили, что один из главарей террористической группировки "Исламское государство" Халида Эйдд Ахмад аль-Джабури был ликвидирован во время удара по Сирии

Об этом информирует BBC .

Халид Эйдд Ахмад аль-Джабури отвечал за планирование терактов в Европе. Кроме него, по предварительным данным, никто не погиб и не пострадал в результате удара.

Центральное командование США заявило, что смерть одного из предводителей ИГИЛ временно нарушит способность террористической группировки планировать внешние атаки.

СМИ сообщают, что Халид Эйдд Ахмад аль-Джабури прибыл в провинцию Идлиб 10 дней назад. Отмечают, что по нему была выпущена ракета Hellfire, когда он разговаривал с кем-то по телефону. Организация "Белые шлемы" сообщила, что эвакуировала раненого мужчину в больницу, где он скончался.

Издание пишет, что по оценкам экспертов, ИГИЛ насчитывает от 5 до 7 тыс. членов и сторонников на территориях между Ираком и Сирией. Около половины из них – боевики. Они базируются преимущественно в сельской местности и продолжают совершать нападения, устраивать засады и взрывы на обочинах дорог.

  • Четверо боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ) были убиты 17 марта во время операции в западной провинции Ирака Анбар.
Сирия
терроризм
ИГИЛ
США
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