В США заявили, что война в Украине может длиться еще два-три года

Об этом он сказал во время слушаний в Конгрессе США, сообщает одно из украинских СМИ.

"Это сложно (предположить, как долго нужно будет поддерживать Украину через войну – ред.), потому что мы не знаем точную траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может, через два или три года. Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", – сказал он.

Каль отметил, что Украина зависит от помощи США и партнеров.