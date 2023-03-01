В США заявили, что война в Украине может длиться еще два-три года
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль не исключает, что война в Украине может продолжаться еще два-три года
Об этом он сказал во время слушаний в Конгрессе США, сообщает одно из украинских СМИ.
"Это сложно (предположить, как долго нужно будет поддерживать Украину через войну – ред.), потому что мы не знаем точную траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может, через два или три года. Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", – сказал он.
Каль отметил, что Украина зависит от помощи США и партнеров.
- Соединенные Штаты объявили о выделении Украины масштабного пакета помощи в сфере обороны общей стоимостью 2 млрд долларов.
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