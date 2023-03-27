В США заявили, что власти Китая имеют доступ к данным пользователей TikTok
В США заявили, что власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok, их могут использовать в целях шпионажа
Об этом заявил у себя в twitter спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.
"Очень беспокоит, что генеральный директор TikTok не может быть честным и признать то, что мы уже знаем – Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok", - отметил он.
Также по его словам, Палата представителей США будет двигаться дальше с принятием законов по защите американцев от "технологических щупалец" Коммунистической партии Китая.
- 13 декабря стало известно, что в обе палаты конгресса США внесли законопроект о запрете TikTok. Уже 14 декабря сенат США единогласно одобрил законопроект , запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.
- 28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok.
- 6 января TikTok остановил процесс найма консультантов, которые помогли бы компании реализовать потенциальное соглашение о безопасности с Соединенными Штатами.
- Уже в конце января сенатор США предложил полностью запретить TikTok. Законопроект о полном запрете TikTok на национальном уровне планировали внести на рассмотрение.
- 22 марта гендиректор соцсети заявил , что в США законодатели собирают подписи для того, чтобы предоставить Джо Байдену полномочия запретить TikTok в стране. В компании говорят, что из-за этого "настал решающий момент".
- 25 марта в комитете по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США 23 марта прошли слушания, в которых принял участие генеральный директор TikTok Чу Шоу Цзы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.8
-
EUR
Покупка 40.52Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное