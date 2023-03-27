В США заявили, что власти Китая имеют доступ к данным пользователей TikTok

Об этом заявил у себя в twitter спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.

"Очень беспокоит, что генеральный директор TikTok не может быть честным и признать то, что мы уже знаем – Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok", - отметил он.

Также по его словам, Палата представителей США будет двигаться дальше с принятием законов по защите американцев от "технологических щупалец" Коммунистической партии Китая.