В США заявили, что в случае войны между Китаем и Тайванем мировая экономика будет терять до $1 трлн в год
В случае возникновения вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем мировая экономика будет терять до $1 трлн ежегодно в течение первых лет
Об этом заявила глава нацразведки США Аврил Хейнс.
Такие потери связаны с тем, что производство передовых полупроводниковых чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company на острове остановится.
Эти чипы используются в большинстве электронных устройств по всему миру, поэтому это негативно отразится на китайской, американской и мировой экономике.
Правительство США обеспокоено усилением военной активности Китая вблизи Тайваня.
- Пекин призывает мир соблюдать принцип "единого Китая" в отношениях с Тайванем, который он считает своей территорией.
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