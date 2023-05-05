Об этом заявила глава нацразведки США Аврил Хейнс.

Такие потери связаны с тем, что производство передовых полупроводниковых чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company на острове остановится.

Эти чипы используются в большинстве электронных устройств по всему миру, поэтому это негативно отразится на китайской, американской и мировой экономике.

Правительство США обеспокоено усилением военной активности Китая вблизи Тайваня.