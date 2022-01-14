В США заявили, что РФ может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поводом к вторжению Российской Федерации может стать попытка переворота в Украине
Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.
Салливан считает, что Россия может придумать повод к вторжению в Украину, включая диверсию и информационные операции.
"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году", - подчеркнул он.
- Напомним, в четверг, 13 января, в Вене состоялось заседание ОБСЕ, направленное на ослабление напряженности из-за наращивания российских войск у границы с Украиной. Новый глава ОБСЕ заявил, что в первую поездку посетит восток Украины, где уделит внимание состоянию мирных жителей в условиях войны. Представитель Украины сказал, что это заседание – "еще одна дипломатическая победа ".
- Глава миссии США при ОБСЕ заявил, что Минские соглашения можно воплотить тогда, когда Россия выполнит обязательства по безопасности.
- Министр обороны США Ллойд обсудил с Резниковым наращивание российских сил на границе Украины.
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