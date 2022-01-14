В США заявили, что РФ может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

Салливан считает, что Россия может придумать повод к вторжению в Украину, включая диверсию и информационные операции.

"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году", - подчеркнул он.