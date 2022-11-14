В США заявили, что некоторые санкции против России могут действовать и после войны

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на комментарий министерства финансов США Джанет Йеллен.

"Со стороны России действительно не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-то условиях, приемлемых для Украины. Я считаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. Учитывая, что произошло, мы, вероятно, считали что, вероятно, некоторые санкции должны остаться в силе", - сказала она.

По словам Еллен, любое возможное мирное соглашение будет включать в себя пересмотр санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику. Отмечается, что США и их союзники стремились ослабить военный потенциал России, перекрыв доступ к передовым западным технологиям и нажав на ее финансовую систему.

4 ноября СМИ сообщили, что Россия добивается снятия санкций с Государственного Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна. Россия просила страны Запада разрешить государственному кредитору Россельхозбанка возобновить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции.

13 ноября Главное управление разведки МО Украины заявило, что в России из-за введенных санкций возник острый дефицит медицинских препаратов , а плановые операции переносятся на неопределенный срок.

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