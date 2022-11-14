В США заявили, что некоторые санкции против России могут действовать и после войны
Некоторые санкции в отношении России могут оставаться в силе даже после любого возможного мирного соглашения с Украиной
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на комментарий министерства финансов США Джанет Йеллен.
"Со стороны России действительно не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-то условиях, приемлемых для Украины. Я считаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. Учитывая, что произошло, мы, вероятно, считали что, вероятно, некоторые санкции должны остаться в силе", - сказала она.
По словам Еллен, любое возможное мирное соглашение будет включать в себя пересмотр санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику. Отмечается, что США и их союзники стремились ослабить военный потенциал России, перекрыв доступ к передовым западным технологиям и нажав на ее финансовую систему.
- 4 ноября СМИ сообщили, что Россия добивается снятия санкций с Государственного Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна. Россия просила страны Запада разрешить государственному кредитору Россельхозбанка возобновить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции.
- 13 ноября Главное управление разведки МО Украины заявило, что в России из-за введенных санкций возник острый дефицит медицинских препаратов , а плановые операции переносятся на неопределенный срок.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное