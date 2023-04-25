В США заявили, что на одних танках Abrams будут учить ВСУ, а другие прибудут на фронт до конца года
Танки М1 Abrams, которые в течение нескольких недель прибудут из США в Германию для обучения украинских военнослужащих, не будут затем отправлены в Украину для участия в боевых действиях.
Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, пишет Укринформ.
"Эти танки будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии уедут в Украину", - отметил пресс-секретарь.
Он отметил, что США выделяют обучающие танки не из запасов армии, а из других мест хранения, что позволит ускорить подготовку и пересылку боевых машин Украине.
Райдер выразил надежду, что до конца этого года состоится передача Украине отдельных боевых единиц М1 Abrams и завершится подготовка личного состава ВСУ на американских танках.
Райдер также сообщил, что танки Abrams, которые будут передаваться для применения на фронте, будут оснащаться по специфике боевых действий в Украине.
- Напомним, глава Министерства обороны США Ллойд Остин сообщил 21 апреля, что украинские военные через несколько недель начнут обучение в Германии на американских танках M1 Abrams.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.29
-
EUR
Покупка 41.05Продажа 41.91
- Актуальное
- Важное