Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, пишет Укринформ.

"Эти танки будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии уедут в Украину", - отметил пресс-секретарь.

Он отметил, что США выделяют обучающие танки не из запасов армии, а из других мест хранения, что позволит ускорить подготовку и пересылку боевых машин Украине.

Райдер выразил надежду, что до конца этого года состоится передача Украине отдельных боевых единиц М1 Abrams и завершится подготовка личного состава ВСУ на американских танках.

Райдер также сообщил, что танки Abrams, которые будут передаваться для применения на фронте, будут оснащаться по специфике боевых действий в Украине.