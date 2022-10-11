Об этом написал со ссылкой на разговор с самим Маском в закрытой рассылке для клиентов американский политолог Иен Бреммер, передает издание Vice.

Как утверждает Бреммер, Маск сказал ему, что Путин "был готов к переговорам", но только если Крым останется российским, а Украина признает российский суверенитет над четырьмя аннексированными областями и обяжется сохранять нейтральный статус.

По словам Маска, которые передает Бреммер, Путин якобы сказал ему, что эта цель будет достигнута "несмотря ни на что", пусть даже ценой ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым.

Издание отмечает, что вероятность рассказа Бреммера пока проверить невозможно.

Впоследствии Илон Маск опроверг эту информацию, написав пост в твиттер:

"Нет, это не так. Я общался с Путиным всего один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос".

Напомним, вечером 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, - "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю. На такой опрос отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем аккаунте он также запустил опрос. В нем Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.

Впоследствии Маск под опросом президента Владимира Зеленского заявил, что все еще находится на стороне Украины.

6 октября Маск продолжил делать скандальные заявления об Украине, отметив, что некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство, и добавил карту электоральных предпочтений за 2012 год.

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