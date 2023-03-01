В США заявили, что Китай тратит миллиарды долларов на пророссийскую пропаганду

Об этом сообщает координатор Центра глобального взаимодействия, органа Государственного департамента США, созданного для "разоблачения и противодействия" иностранной пропаганде и дезинформации Джеймс Рубин, передает The Guardian .

"Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией – это губительно", - сказал он.

Рубин заявил, что Россия и Китай тратят миллиарды долларов на манипулирование информацией, и добавил, что Пекин действует в глобальном масштабе и тратит больше, чем Москва. По его словам, Китай повторяет и распространяет утверждение России, что войну "развязало НАТО".