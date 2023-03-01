В США заявили, что Китай тратит миллиарды долларов на пророссийскую пропаганду
В США заявляют, что Китай тратит миллиарды долларов на распространение "ядовитой дезинформации", совпадающей с позицией России по отношению к Украине
Об этом сообщает координатор Центра глобального взаимодействия, органа Государственного департамента США, созданного для "разоблачения и противодействия" иностранной пропаганде и дезинформации Джеймс Рубин, передает The Guardian .
"Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией – это губительно", - сказал он.
Рубин заявил, что Россия и Китай тратят миллиарды долларов на манипулирование информацией, и добавил, что Пекин действует в глобальном масштабе и тратит больше, чем Москва. По его словам, Китай повторяет и распространяет утверждение России, что войну "развязало НАТО".
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по поводу " политического урегулирования " войны России против Украины. В официальном заявлении Китай не поддержал Украину, а призвал прекратить "односторонние санкции". В документе называют войну "кризисом".
- Вскоре в администрации президента США Джо Байдена отреагировали на так называемый мирный план Китая с идеями по урегулированию войны России против Украины.
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