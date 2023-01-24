Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственного корреспондента.

"Мы будем использовать все соответствующие инструменты для преследования группы "Вагнера", чтобы противостоять ее дестабилизационным действиям, ее дестабилизационному влиянию как в украинском контексте, так и в более широком", - сказал он.

Спикер также отметил, что США вместе с союзниками и партнерами будут преследовать тех, кто помогает России оружием и оборудованием для членов ЧВК.

США передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ЧВК Вагнера для применения в войне против Украины.

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