В США заявили, что используют все возможные инструменты, чтобы противостоять ЧВК Вагнера
Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что страна использует все доступные инструменты для преследования ЧВК Вагнера, чтобы противостоять её действиям как в Украине, так и за её пределами
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственного корреспондента.
"Мы будем использовать все соответствующие инструменты для преследования группы "Вагнера", чтобы противостоять ее дестабилизационным действиям, ее дестабилизационному влиянию как в украинском контексте, так и в более широком", - сказал он.
Спикер также отметил, что США вместе с союзниками и партнерами будут преследовать тех, кто помогает России оружием и оборудованием для членов ЧВК.
- США передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ЧВК Вагнера для применения в войне против Украины.
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