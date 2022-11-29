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В США заверили, что вместе с партнерами не позволят РФ превратить "зимние холода" в оружие

29 ноября, 2022 вторник
03:15
война с Россией Белый дом

США, а также союзники и партнеры продолжат прилагать усилия, чтобы обеспечить украинцев всем необходимым для восстановления уничтоженной инфраструктуры и не дать России превратить зимние холода в оружие против Украины

Об этом заявил в понедельник во время прессбрифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Во-первых, мы продолжим обеспечивать Вооруженные силы Украины средствами, оружием, возможностями и тренировками, в которых они нуждаются для того, чтобы иметь успех на поле боя", - отметил представитель администрации США.

В этой связи он напомнил, что ВСУ наглядно продемонстрировали определенные успехи за последние несколько недель.

"Во-вторых, мы работаем с нашими союзниками и партнерами по всему миру и, безусловно, работаем изнутри с другими учреждениями этой администрации, чтобы предоставить (украинцам – ред.) запчасти, оборудование, трансформаторы – те вещи, в которых они нуждаются, чтобы восстановить работу своих систем и возобновить подачу электропитания", - отметил представитель Белого дома.

По его словам, этот список велик. В то же время Кирби отметил, что не все оборудование поступает из США. В частности, электросети и электрооборудования в Украине имеют европейские стандарты. Поэтому, отметил он, США "работают над этим очень тесно с союзниками и партнерами".

Между тем представитель Белого дома назвал отвратительным то, что делает путинский режим в Украине, который сначала использовал продовольствие, оружие, потом запугивание, а сейчас – зимние холода. Кирби подчеркнул, что почти все последние ракетные удары РФ были нацелены на гражданскую инфраструктуру, в частности, объекты энергетики, водо- и теплоснабжения.

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США
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