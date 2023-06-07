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В США заверили, что у них достаточно финансирования для поддержки Украины в 2023 году

7 июня, 2023 среда
13:57
Мир

В Совете нацбезопасности США заявили, что у них достаточно финансирования, чтобы помочь Украине, как на поле боя, так и с ликвидацией последствий на ГЭС, в 1 октября

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге .

"Мы внимательно следили за последствиями этого разрушения, которое повлекло за собой масштабное наводнение в Украине и привело к эвакуации по меньшей мере тысяч украинцев. Мы видели сообщения о том, что Россия ответственна за взрыв на дамбе. Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти отчеты. И мы работаем с украинцами, чтобы собрать больше информации", - подчеркнул Кирби.

Сообщается, что взрыв на Каховской ГЭС может оказать разрушительное влияние на энергетическую безопасность Украины и это повлияет на систему каналов: "Мы общаемся с украинскими властями относительно того, как мы можем оказать помощь многим украинцам, которые были перемещены и вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасности . Мы будем продолжать работать с гуманитарными партнерами на местах для оказания помощи".

США будут продолжать поддерживать Украину также и материально.

"У нас достаточно средств, как я уже говорил ранее, чтобы поддерживать Украину на поле боя до конца этого финансового года (финансовый год начинается с 1 октября, - ред.). Опять же, мы только сейчас оцениваем ущерб, причиненный этим взрывом дамбы , поэтому было бы опрометчиво с моей стороны пытаться предполагать, какое это может повлиять. Безусловно, на этой ранней стадии трудно увидеть, что это будет иметь влияние на дополнительное финансирование, будь то в этом году или в следующем году, исходя из взрыва".

Кирби отметил, что если Совет нацбезопасности почувствует необходимость обратиться в Конгресс за дополнительными средствами для Украины, мы они это сделают.

"Я хочу сказать, что мы сосредоточены на том, чтобы использовать финансирование, которое мы получили в этом финансовом году, и убедиться, что Украина сможет добиться успеха на поле боя. И мы просто не находимся на этапе принятия решения, чтобы говорить о необходимости дополнительного финансировании позже, в какой бы форме оно ни было. Мы благодарны за дополнительное финансирование, которое мы получили на этот финансовый год", - добавил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США.

Что известно о Каховской ГЭС

Российские захватчики захватили главную постройку Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала производится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) степень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и дамбы:

  • в опасной зоне окажутся сотни тысяч южан Украины, которые могут пострадать от спровоцированного наводнения
  • может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины и Крыма
  • российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища
  • общие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов "исторической катастрофы"

Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва дамбы водохранилища.

  • Во вторник, 6 июня, российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС. Началась эвакуация жителей опасных районов, а президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, ведь затопление грозит 80 населенным пунктам.
  • Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко отметил , что кафиры взорвали дамбу Каховской ГЭС, около 11 утра вода получит критический уровень.
  • По словам руководителя Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, россияне взорвали часть конструкции и используют карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на Силы обороны , давить на Украину в целом, не имея сил уже больше ждать, откуда же пойдет тот контрнаступление.
  • Вероятной причиной разрушения дамбы Каховской ГЭС является взрыв изнутри, сообщает The New York Times со ссылкой на инженерно-технических специалистов и специалистов по боеприпасам.
Херсонщина
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Каховская ГЭС
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