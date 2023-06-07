В США заверили, что у них достаточно финансирования для поддержки Украины в 2023 году
В Совете нацбезопасности США заявили, что у них достаточно финансирования, чтобы помочь Украине, как на поле боя, так и с ликвидацией последствий на ГЭС, в 1 октября
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге .
"Мы внимательно следили за последствиями этого разрушения, которое повлекло за собой масштабное наводнение в Украине и привело к эвакуации по меньшей мере тысяч украинцев. Мы видели сообщения о том, что Россия ответственна за взрыв на дамбе. Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти отчеты. И мы работаем с украинцами, чтобы собрать больше информации", - подчеркнул Кирби.
Сообщается, что взрыв на Каховской ГЭС может оказать разрушительное влияние на энергетическую безопасность Украины и это повлияет на систему каналов: "Мы общаемся с украинскими властями относительно того, как мы можем оказать помощь многим украинцам, которые были перемещены и вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасности . Мы будем продолжать работать с гуманитарными партнерами на местах для оказания помощи".
США будут продолжать поддерживать Украину также и материально.
"У нас достаточно средств, как я уже говорил ранее, чтобы поддерживать Украину на поле боя до конца этого финансового года (финансовый год начинается с 1 октября, - ред.). Опять же, мы только сейчас оцениваем ущерб, причиненный этим взрывом дамбы , поэтому было бы опрометчиво с моей стороны пытаться предполагать, какое это может повлиять. Безусловно, на этой ранней стадии трудно увидеть, что это будет иметь влияние на дополнительное финансирование, будь то в этом году или в следующем году, исходя из взрыва".
Кирби отметил, что если Совет нацбезопасности почувствует необходимость обратиться в Конгресс за дополнительными средствами для Украины, мы они это сделают.
"Я хочу сказать, что мы сосредоточены на том, чтобы использовать финансирование, которое мы получили в этом финансовом году, и убедиться, что Украина сможет добиться успеха на поле боя. И мы просто не находимся на этапе принятия решения, чтобы говорить о необходимости дополнительного финансировании позже, в какой бы форме оно ни было. Мы благодарны за дополнительное финансирование, которое мы получили на этот финансовый год", - добавил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США.
Что известно о Каховской ГЭС
Российские захватчики захватили главную постройку Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года.
Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала производится именно в Каховском водохранилище.
Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) степень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.
20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и дамбы:
- в опасной зоне окажутся сотни тысяч южан Украины, которые могут пострадать от спровоцированного наводнения
- может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины и Крыма
- российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища
- общие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов "исторической катастрофы"
Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва дамбы водохранилища.
- Во вторник, 6 июня, российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС. Началась эвакуация жителей опасных районов, а президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, ведь затопление грозит 80 населенным пунктам.
- Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко отметил , что кафиры взорвали дамбу Каховской ГЭС, около 11 утра вода получит критический уровень.
- По словам руководителя Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, россияне взорвали часть конструкции и используют карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на Силы обороны , давить на Украину в целом, не имея сил уже больше ждать, откуда же пойдет тот контрнаступление.
- Вероятной причиной разрушения дамбы Каховской ГЭС является взрыв изнутри, сообщает The New York Times со ссылкой на инженерно-технических специалистов и специалистов по боеприпасам.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.55Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное