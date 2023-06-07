Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге .

"Мы внимательно следили за последствиями этого разрушения, которое повлекло за собой масштабное наводнение в Украине и привело к эвакуации по меньшей мере тысяч украинцев. Мы видели сообщения о том, что Россия ответственна за взрыв на дамбе. Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти отчеты. И мы работаем с украинцами, чтобы собрать больше информации", - подчеркнул Кирби.

Сообщается, что взрыв на Каховской ГЭС может оказать разрушительное влияние на энергетическую безопасность Украины и это повлияет на систему каналов: "Мы общаемся с украинскими властями относительно того, как мы можем оказать помощь многим украинцам, которые были перемещены и вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасности . Мы будем продолжать работать с гуманитарными партнерами на местах для оказания помощи".

США будут продолжать поддерживать Украину также и материально.

"У нас достаточно средств, как я уже говорил ранее, чтобы поддерживать Украину на поле боя до конца этого финансового года (финансовый год начинается с 1 октября, - ред.). Опять же, мы только сейчас оцениваем ущерб, причиненный этим взрывом дамбы , поэтому было бы опрометчиво с моей стороны пытаться предполагать, какое это может повлиять. Безусловно, на этой ранней стадии трудно увидеть, что это будет иметь влияние на дополнительное финансирование, будь то в этом году или в следующем году, исходя из взрыва".

Кирби отметил, что если Совет нацбезопасности почувствует необходимость обратиться в Конгресс за дополнительными средствами для Украины, мы они это сделают.

"Я хочу сказать, что мы сосредоточены на том, чтобы использовать финансирование, которое мы получили в этом финансовом году, и убедиться, что Украина сможет добиться успеха на поле боя. И мы просто не находимся на этапе принятия решения, чтобы говорить о необходимости дополнительного финансировании позже, в какой бы форме оно ни было. Мы благодарны за дополнительное финансирование, которое мы получили на этот финансовый год", - добавил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США.

Что известно о Каховской ГЭС

Российские захватчики захватили главную постройку Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала производится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) степень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и дамбы:

в опасной зоне окажутся сотни тысяч южан Украины, которые могут пострадать от спровоцированного наводнения

может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины и Крыма

российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища

общие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов "исторической катастрофы"

Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва дамбы водохранилища.