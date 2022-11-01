В США застрелили рэпера Takeoff из группы Migos
Популярного рэпера Кершника Кари Болла, известного как Takeoff, застрелили в местном боулинг-клубе в ночь на 1 ноября
Об этом сообщает Associated Press.
В Хьюстоне застрелили американского рэпера Takeoff, участника группы Migos. В полиции отметили, что убийство произошло в местном боулинг-клубе. Вечером 31 октября рэпер пришел туда вместе с Quavo – своим дядей и коллегой из хип-хоп трио – играть в кости.
Стрельба произошла в ночь на 1 ноября. Как сообщает полиция, на закрытой вечеринке присутствовало 40-50 человек. Кто-то из посетителей открыл стрельбу. Охранники слышали звуки выстрелов, но не видели того, кто начал стрелять. Когда они пришли на место происшествия, то увидели толпу и мужчину с огнестрельным ранением в голову или шею. Его смерть констатировала на месте.
Незадолго до трагедии Takeoff публиковал в соцсетях фотографии с вечеринки. На фото, которые были распространены после инцидента, можно увидеть мужчину в похожей одежде, который лежит на полу.
В полиции добавили, что еще два человека были доставлены в больницу с ранениями. Информация о том, что Quavo также был ранен, не подтвердилась.
Takeoff вместе со своим дядей (Quavo) и двоюродным братом (Offset) объединились в музыкальное трио Migos в 2008 году. В 2013 году вышел первый хит Versace. В 2016 году их песня Bad and Boujee заняла первое место в чарте Billboard.
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