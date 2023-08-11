В США застрелили мужчину, который угрожал убить президента Байдена
Американца Крейга Робертсона, который угрожал застрелить президента Байдена, убили агенты ФБР во время задержания
Об этом сообщает BBC.
"Мужчина, размещавший в интернете угрозы применить насилие против президента Джо Байдена и других чиновников, был застрелен во время рейда ФБР", - говорится в материале.
Отмечается, что правоохранители пытались выдать Робертсону ордер на арест в его доме в штате Юта всего за несколько часов до визита в этот штат Байдена.
"В уголовном деле указано, что Робертсон писал в Facebook угрозы Байдену и прокурору, который выдвинул уголовные обвинения против Дональда Трампа", - утверждает издание.
- 11 августа президент США Джо Байден назвал Китаю "бомбой замедленного действия" из-за слабого роста китайской экономики и экономических проблем в стране.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.64
-
EUR
Покупка 40.73Продажа 41.68
- Актуальное
- Важное