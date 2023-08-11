В США застрелили мужчину, который угрожал убить президента Байдена

Об этом сообщает BBC.

"Мужчина, размещавший в интернете угрозы применить насилие против президента Джо Байдена и других чиновников, был застрелен во время рейда ФБР", - говорится в материале.

Отмечается, что правоохранители пытались выдать Робертсону ордер на арест в его доме в штате Юта всего за несколько часов до визита в этот штат Байдена.

"В уголовном деле указано, что Робертсон писал в Facebook угрозы Байдену и прокурору, который выдвинул уголовные обвинения против Дональда Трампа", - утверждает издание.