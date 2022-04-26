В США запустили платформу, на которой американцы могут подавать заявки на спонсорство беженцев из Украины

Об этом пишет BBC.



По данным издания, на прошлой неделе Министерство внутренней безопасности объявило об инициативе "Единство для Украины", позволяющая американцам финансово спонсировать украинских беженцев.



Платформа доступна только потенциальным спонсорам в США. Она содержит ссылки на формы, подтверждающие финансовую способность человека быть спонсором.



США запустило новую программу для приема вынужденно переселенных людей из Украины. С 25 апреля беженцам требуется финансовый спонсор в стране. Это может быть человек или организация.



В США заявили, что прибывшие украинцы не будут проходить обычный процесс беженцев, а вместо этого получат гуманитарное условно-досрочное увольнение, что позволит им оставаться в США в течение двух лет.



Около 15 000 украинцев, у которых не было надлежащих документов, удостоверяющих личность, прибыли на границы США за последние три месяца, об этом анонимно сообщил CBS News высокопоставленный американский чиновник.

Напомним, президент США заявил, что причинами глобального экономического кризиса, а также повышения цен на горючее и продукты питания являются Путин и COVID-19.

США снаряжают в Украину Stinger, Javelin и другие военные поставки.

Государственный департамент США намерен возвращать дипломатов в Украину уже с этой недели, президент Джо Байден в ближайшее время номинирует кандидатуру на посла в Украине.