В США закрыли главный пропагандистский рупор Путина

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление продюсерской компании T&R Productions, стоящей за российской государственной сетью.

В заявлении говорится, что компания "прекратит производство" на всех своих местах "в результате непредвиденных событий с перерывом в работе". Всех работников предупредили об увольнении.

T&R Productions управляла офисами в Нью-Йорке, Майами, Лос-Анджелесе и Вашингтоне, округ Колумбия.

Напомним, ранее шеф-редактор Russia Today выступила против войны с Украиной и тоталитаризма в России.

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