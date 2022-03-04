В США закрыли главный пропагандистский рупор Путина
RT America, американское представительство пропагандистской машины Russia Today, останавливает работу в США.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление продюсерской компании T&R Productions, стоящей за российской государственной сетью.
В заявлении говорится, что компания "прекратит производство" на всех своих местах "в результате непредвиденных событий с перерывом в работе". Всех работников предупредили об увольнении.
T&R Productions управляла офисами в Нью-Йорке, Майами, Лос-Анджелесе и Вашингтоне, округ Колумбия.
- Напомним, ранее шеф-редактор Russia Today выступила против войны с Украиной и тоталитаризма в России.
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