В США закрыли дело против экс-губернатора штата Нью-Йорк, ушедшего в отставку из-за обвинений в домогательствах

Об этом сообщает AP.

Прекращение разбирательства произошло после того, как прокуратура заявила, что не может доказать обвинения. Ранее генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс опубликовала отчет с подтверждениями заявлений о домогательствах, после чего президент США Джо Байден объявил, что Куомо следует уйти в отставку.

Эндрю Куомо ушел с должности губернатора, отрицая обвинения в домогательствах в отношении 11 женщин.

Новым губернатором и первой в истории женщиной в этой должности стала Кэти Гочул.