В США закрыли дело против экс-губернатора штата Нью-Йорк, ушедшего в отставку из-за обвинений в домогательствах
В США суд снял обвинения в сексуальных домогательствах против бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
Об этом сообщает AP.
Прекращение разбирательства произошло после того, как прокуратура заявила, что не может доказать обвинения. Ранее генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс опубликовала отчет с подтверждениями заявлений о домогательствах, после чего президент США Джо Байден объявил, что Куомо следует уйти в отставку.
Эндрю Куомо ушел с должности губернатора, отрицая обвинения в домогательствах в отношении 11 женщин.
Новым губернатором и первой в истории женщиной в этой должности стала Кэти Гочул.
- Напомним, 4 августа после расследования генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс президент США Джо Байден высказался за добровольную отставку губернатора-демократа Джеймса Куомо с должности.
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