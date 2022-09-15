В США заключили контракт на поставку более 1800 Javelin, часть из которых уйдет в Украину

Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Соглашение заключили с совместным предприятием Javelin (JJV) между Raytheon Missiles and Defence и Lockheed Martin

"Закупка является частью дополнительного обеспечения Украины. Контракт включает пополнение армии Украины, закупку для армии США и ракет для международных партнеров", – говорится в сообщении.

По данным Пентагона, оборонные предприятия США изготовили уже более 50 тыс. ракет Javelin и более 12 тыс. многоразовых командных пусковых установок многоразового использования. Ожидается, что Javelin будет оставаться в арсенале оружия США до 2050 года и будет подвергаться постоянной модернизации для поддержки новых операционных потребностей.

В Пентагоне рассказали , какое оружие вошло в новый пакет помощи Украине на $675 млн.

У Байдена рассказали, что предоставленное Украине оружие предназначено для контрнаступления на Юге.

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