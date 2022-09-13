В США зафиксирована первая смерть от обезьяньей оспы

Об этом говорится в официальном сообщении местного органа системы здравоохранения Лос-Анджелеса, пишет Укринформ.

"Умерший имел серьезно ослабленный иммунитет и был госпитализирован", - указывается в документе.

Отмечается, что дополнительная информация об этом лице не будет разглашаться "в целях защиты частности и конфиденциальности".

В то же время рекомендуется людям с сильным иммунодефицитом, которые подозревают, что у них обезьяна оспа, как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Они должны оставаться под наблюдением в течение всего процесса лечения.

Отметим, что в ЕС первую смерть от обезьяньей оспы зафиксировали в конце июля.

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