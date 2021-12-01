В США зафиксировали первый случай инфицирования штаммом "Омикрон"
В США обнаружили первый случай заражения новым вариантом COVID-19 – штаммом "Омикрон"
Об этом заявил главный медицинский советник президента Джо Байдена доктор Энтони Фаучи, передает Укринформ .
"Департаменты здравоохранения Калифорнии и Сан-Франциско, а также Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) подтвердили, что один из последних случаев заболевания коронавирусом у человека в штате Калифорния был вызван вариантом "Омикрон", - отметил советник президента США.
По его словам, больной прибыл в США из ЮАР 22 ноября и получил положительный тест через неделю.
По информации CDC, сейчас мужчина находится на самоизоляции. Медслужбы выясняют список его контактов. Он вакцинирован и имеет лёгкие симптомы заболевания.
- Напомним, 25 ноября ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм, имеющий 32 мутации.
- Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании, Южной Африке, Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии, Канаде и других.
- Ряд стран ограничил авиасообщение со странами южного региона Африки.
- ВОЗ заявила , что "Омикрон" может привести к серьезным последствиям в некоторых регионах мира.
- ВОЗ заявила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 24 странах мира и заверила, что не нужно разрабатывать новую COVID-вакцину, а доработать существующие.
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