В США зафиксировали первую смерть от "Омикрона"
В Соединенных Штатах сообщили о первом летальном случае от заражения штаммом коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщает ABC.
От этого варианта коронавируса скончался мужчина из округа Харрис в штате Техас.
По данным властей, мужчине было около 50 лет, он не был привит и имел хронические проблемы со здоровьем. Представители органов здравоохранения отметили, что не считают штамм "Омикрон" более смертельным, но подчеркивают необходимость бустерной дозы вакцины.
В американских центрах по контролю и профилактике заболеваний отметили, что штамм "Омикрон" стал доминирующим в США.
По сведениям за прошлую неделю, новый вариант коронавируса был обнаружен у более чем 73% инфицированных. За последние четыре недели коронавирусом в Соединенных Штатах заразились более 3 млн человек, умерли более 34 000. США продолжают лидировать в мире по этим двум показателям.
- Напомним, 18 декабря Центр общественного здоровья подтвердил первый случай штамма "Омикрон" в Украине.
- В понедельник, 20 декабря, руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что два случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон" обнаружили в Грузии.
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