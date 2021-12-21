В США зафиксировали первую смерть от "Омикрона"

Об этом сообщает ABC.

От этого варианта коронавируса скончался мужчина из округа Харрис в штате Техас.

По данным властей, мужчине было около 50 лет, он не был привит и имел хронические проблемы со здоровьем. Представители органов здравоохранения отметили, что не считают штамм "Омикрон" более смертельным, но подчеркивают необходимость бустерной дозы вакцины.

В американских центрах по контролю и профилактике заболеваний отметили, что штамм "Омикрон" стал доминирующим в США.

По сведениям за прошлую неделю, новый вариант коронавируса был обнаружен у более чем 73% инфицированных. За последние четыре недели коронавирусом в Соединенных Штатах заразились более 3 млн человек, умерли более 34 000. США продолжают лидировать в мире по этим двум показателям.