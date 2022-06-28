В США задержали нефтяной танкер, следовавший из России в Нью-Орлеан

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Танкер Daytona принадлежит греческому судовладельцу и был зафрахтован компанией Vitol, базирующейся в Швейцарии. Он в начале июня отплыл с грузом с российского Таманского полуострова в Черном море, а в Новый Орлеан планировал прибыть в воскресенье.

"Vitol ведет свой бизнес в полном соответствии со всеми соответствующими законами и нормативными актами, включая санкции", – ответил по электронной почте представитель компании, отказавшись от дальнейших комментариев. Согласно данным Kpler (платформы отслеживания товарных потоков), груз на Daytona имеет российское происхождение, пишет The Wall Street Journal.

В марте США ввели нефтяное эмбарго против России, запретив импорт сырья, нефтяного топлива, сжиженного газа и угля из страны.

Напомним, 7 июня Reuters сообщил, что Россия на фоне эмбарго ЕС увеличила продажу нефти азиатским клиентам на 20%.

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