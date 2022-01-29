В США задержали мужчину, который планировал покушение на Байдена
В штате Канзас задержали Скотта Мерримана, планировавшего убить президента Соединенных Штатов Джо Байдена
Об этом сообщает издание The Daily Beast.
Мужчину задержали во время поездки из штата Канзас в Гейгерстаун в штате Мэриленд.
Во время задержания Мэрриман заявил, что "отрубить голову змеи в сердце нации" ему повелел Бог.
Злоумышленник сообщил правоохранителям, что "должен передать послание президенту Байдену и посоветовать ему вернуться к Богу, или пойти в ад, потому что людям надоел раскол в стране".
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