В США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО
В США глава Комитета Сената по международным отношениям, республиканец Джеймс Риш заблокировал продажу Венгрии ракетных установок HIMARS из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО
Об этом он заявил изданию The Washington Post.
Отмечают, что это редкий шаг, направленный на то, чтобы заставить Венгрию дать зеленый свет расширению Альянса в преддверии июльского саммита в Вильнюсе.
По словам Риша, Будапешт должен допустить Швецию к вступлению в Североатлантический альянс, если он хочет получить пакет вооружений, содержащий 24 батареи ракетных установок HIMARS. Также в пакет входят более 100 ракет и контейнеров с соответствующими запчастями и поддержкой.
Издание отмечает, что это решение демонстрирует растущую враждебность к Венгрии со стороны сторонников НАТО, таких как Риш. Отмечают, что он редко задерживает продажи оружия странам в любой точке мира.
"В течение некоторого времени я прямо выражал свою обеспокоенность венгерскому правительству в связи с его отказом продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО... Я решил, что продажи новой военной техники США в Венгрию будут прекращены", - сказал сенатор.
Справка. Высокопоставленные члены комитетов Сената и Палаты представителей иностранных дел должны дать разрешение и одобрение на любые крупные продажи оружия до того, как Госдепартамент США публично уведомит о них. Так блокирование Решем продажи оружия Венгрии не позволяет Госдепу продвигать этот процесс дальше.
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- После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.
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