В США за мошенничество в $100 млн засудили россиянина, связанного с Кремлем

Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что Клюшин ранее руководил московской информационной компанией, работавшей на высшие должности российского правительства. По словам американской прокуратуры, среди клиентов компании были администрация президента России Владимира Путина и министерство обороны.

Он был осужден в феврале 2023 года по обвинениям, включая мошенничество с электронной почтой и мошенничество с ценными бумагами, после двухнедельного судебного разбирательства в федеральном суде в Бостоне.

Власти утверждают, что он лично положил в свой карман более 33 миллионов долларов в рамках схемы, которая предусматривала взлом компьютерных систем для похищения отчетности о доходах сотен компаний, включая Microsoft и Tesla. А потом использовал эту инсайдерскую информацию для заключения прибыльных сделок.

42-летний Клюшин был арестован в 2021 году в Швейцарии. После отбывания тюремного наказания его, вероятно, депортируют в Россию. В настоящее время он находится в США.