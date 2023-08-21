В США за 10 лет вдвое вырос уровень материнской смертности

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации.

В течение десяти лет риск материнской смерти больше вырос для американских индианок и коренных женщин Аляски, что является ключевым выводом исследования. Штатами с большим ростом материнской смертности были Флорида, Канзас, Иллинойс, Род-Айленд и Висконсин.

Для чернокожих женщин в 2019 году штатами с самым высоким коэффициентом материнской смертности (на 100 000 новорожденных) были Аризона, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Джорджия, а также округ Колумбия. Коэффициент материнской смертности для чернокожих женщин превышал 100. Для сравнения коэффициент материнской смертности для всех женщин в США составлял 32,1.

В каждом из этих штатов риск материнской смерти вырос более чем на 162%, а по всей территории США материнская смертность американских индианок и коренных женщин Аляски была выше в 2019 году, чем во все остальные годы. Некоторые люди, кроме женщин, включая девушки, трансгендерные мужчины и люди, идентифицирующие себя как небинарные, также подвергаются риску материнской смерти.

Предыдущие исследования были сосредоточены на высоком уровне материнской смертности на юге США, но новые результаты показали, что по всей стране есть группы высокого риска.

Почему это важно

Для предотвращения крайне важно понимать, кто больше подвержен риску.

Соединенные Штаты имеют высокий уровень материнской смертности по сравнению с другими странами с высоким уровнем дохода, несмотря на то, что на здравоохранение тратят больше денег на одного человека.

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Перспектива

Поскольку большинство материнских смертей можно предотвратить, вмешательство может иметь существенные изменения, например, необходимо минимизировать риски событий, способствующих смертности, таких как преждевременные роды.

Материнская смертность – это смерть от любой причины, за исключением несчастных случаев, убийств и самоубийств, во время или в течение одного года после беременности.

Понимание тенденций как наиболее распространенные причины материнской смерти, такие как тромбы, высокое кровяное давление и проблемы с психическим здоровьем, влияют на общие оценки, поможет ученым и политикам адаптировать решения, чтобы они были максимально эффективными.

Большинство материнских смертей можно предотвратить, поскольку в США материнская смертность чаще всего вызвана проблемами, имеющими очень эффективное лечение, включая кровотечение после родов, болезни сердца, высокое кровяное давление, тромбы и инфекции.

Пока материнская смертность была зарегистрирована только на национальном уровне за эти годы, но отчеты свидетельствуют, что показатели материнской смертности выросли с начала пандемии COVID-19, а расовое несоответствие ухудшилось.