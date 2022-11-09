В США явка избирателей ниже, чем в 2018 году, но вторая по показателям более 50 лет, - BBC
Американцы полностью переизбирают Палату представителей, треть Сената, законодательное собрание и губернаторов во многих штатах
Об этом сообщили в BBC.
"Явка избирателей в США во время нынешних промежуточных выборов была второй по показателю более 50 лет, но ниже, чем на последних промежуточных выборах в 2018 году", - говорится в материале.
Отмечается, что голосовать пришли менее половины избирателей, обладающих правом голоса.
Известно, что в настоящее время объявляются результаты промежуточных выборов в США. В палате представителей на промежуточных выборах в США лидирует Республиканская партия. По предварительным данным, в палату представителей по состоянию на 14:43 (по Киеву) проходят 199 республиканцев и 173 демократа. Общее количество мест в палате представителей – 435.
В настоящее время идет борьба в Сенате. Если демократы потеряют контроль, республиканцы смогут заблокировать повестку дня президента Джо Байдена. Известно, что по состоянию на 14.43 по Киеву в Сенат проходят 47 республиканцев и 46 демократов.
Одна из ключевых гонок за контроль над Сенатом проходит в Неваде. Там сенатор-демократ Кэтрин Кортес Масто с небольшим отрывом отставала от своего оппонента-республиканца Адама Лаксальта.
Официальные органы штата прогнозируют, что окончательный результат может занять несколько дней, поскольку они завалены тысячами бюллетеней, отправленных по почте, и для их подсчета понадобится время.
- 8 ноября в США начались промежуточные выборы в конгресс. Накануне Джо Байден предупредил, что победа республиканцев может ослабить демократические институты страны. В то же время, бывший президент Дональд Трамп намекнул, что на следующей неделе сделает "большое заявление".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.63
-
EUR
Покупка 39.16Продажа 40.15
- Актуальное
- Важное