Об этом сообщили в BBC.

"Явка избирателей в США во время нынешних промежуточных выборов была второй по показателю более 50 лет, но ниже, чем на последних промежуточных выборах в 2018 году", - говорится в материале.

Отмечается, что голосовать пришли менее половины избирателей, обладающих правом голоса.

Известно, что в настоящее время объявляются результаты промежуточных выборов в США. В палате представителей на промежуточных выборах в США лидирует Республиканская партия. По предварительным данным, в палату представителей по состоянию на 14:43 (по Киеву) проходят 199 республиканцев и 173 демократа. Общее количество мест в палате представителей – 435.

В настоящее время идет борьба в Сенате. Если демократы потеряют контроль, республиканцы смогут заблокировать повестку дня президента Джо Байдена. Известно, что по состоянию на 14.43 по Киеву в Сенат проходят 47 республиканцев и 46 демократов.

Одна из ключевых гонок за контроль над Сенатом проходит в Неваде. Там сенатор-демократ Кэтрин Кортес Масто с небольшим отрывом отставала от своего оппонента-республиканца Адама Лаксальта.

Официальные органы штата прогнозируют, что окончательный результат может занять несколько дней, поскольку они завалены тысячами бюллетеней, отправленных по почте, и для их подсчета понадобится время.

8 ноября в США начались промежуточные выборы в конгресс. Накануне Джо Байден предупредил, что победа республиканцев может ослабить демократические институты страны. В то же время, бывший президент Дональд Трамп намекнул, что на следующей неделе сделает "большое заявление".

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