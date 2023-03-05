В США выйдет "Дневник войны" Евгении Белорусец

Об этом сообщили на сайте издательства New Directions .

Известно, что книга будет издана совместно с издательством ISOLARII.

"Это монументальный, глубоко проникновенный документ жизни в Киеве в течение первых сорока одного дня российского вторжения в Украину", - отметили в издательстве.

Перевод на английский осуществил Грег Нисан.

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"Военный дневник" Евгении Белорусец с силой и четкостью документирует начало разрушения и его влияние на обычных жителей Украины: как это – общаться с иностранцами, которые внезапно становятся твоими "соотечественниками"; борьбу за хорошее настроение в весенний день; новую опасность рутинной пробежки за кофе. Впервые опубликованный в немецкой газете Der Spiegel, а затем переведенный и опубликованный на сайте ISOLARII (и на Artforum), "Военный дневник" оказал немедленное влияние во всем мире: его перевела анонимная группа авторов на Weibo; читала вживую Маргарет Этвуд в Международный женский день; он был адаптирован для эпизода This American Life на NPR; и привезенный президентом Зеленским на Венецианский биеннале 2022 года в рамках павильона "Это Украина: защищая свободу", - говорится в аннотации.

Справка

Евгения Белорусец – украинская художница, журналистка, фотограф, переводчица, писательница. Соучредитель литературно-художественного журнала "Просторы", участница кураторской группы "Худрада".