В США выйдет "Дневник войны" Евгении Белорусец
7 марта 2023 года в США выйдет "Дневник войны" Евгении Белорусец
Об этом сообщили на сайте издательства New Directions .
Известно, что книга будет издана совместно с издательством ISOLARII.
"Это монументальный, глубоко проникновенный документ жизни в Киеве в течение первых сорока одного дня российского вторжения в Украину", - отметили в издательстве.
Перевод на английский осуществил Грег Нисан.
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"Военный дневник" Евгении Белорусец с силой и четкостью документирует начало разрушения и его влияние на обычных жителей Украины: как это – общаться с иностранцами, которые внезапно становятся твоими "соотечественниками"; борьбу за хорошее настроение в весенний день; новую опасность рутинной пробежки за кофе. Впервые опубликованный в немецкой газете Der Spiegel, а затем переведенный и опубликованный на сайте ISOLARII (и на Artforum), "Военный дневник" оказал немедленное влияние во всем мире: его перевела анонимная группа авторов на Weibo; читала вживую Маргарет Этвуд в Международный женский день; он был адаптирован для эпизода This American Life на NPR; и привезенный президентом Зеленским на Венецианский биеннале 2022 года в рамках павильона "Это Украина: защищая свободу", - говорится в аннотации.
Справка
Евгения Белорусец – украинская художница, журналистка, фотограф, переводчица, писательница. Соучредитель литературно-художественного журнала "Просторы", участница кураторской группы "Худрада".
- В годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину Федерация европейских издателей начинает акцию поддержки украинского книжного проекта "Война голосами детей".
- 25 февраля сообщалось, что Федерация европейских издателей и Украинский институт книги создали проект Tales of EUkraine, цель которого – обеспечить украинских детей, вынужденно уехавших в Европу, двуязычными книгами.
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