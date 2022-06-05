В США вышиванку Зеленского продали за $100 тыс.
На благотворительном аукционе в Вашингтоне вышиванку Владимира Зеленского продали за $100 тыс.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Американская юридическая компания Asters USA стала покупателем, купившим вышиванку Зеленского. Благотворительный аукцион прошел 3 июня в рамках презентации программы United 24.
На благотворительном аукционе, кроме вышитой рубашки Зеленского, были проданы футболки сборной Украины с подписями Артема Довбика и Андрея Ярмоленко.
Также, "с молотка" пошла известная керамическая кружка в форме петушка. Он аналогичен тому, который уцелел на шкафчике обстрелянного россиянами дома в Бородянке.
- Как сообщалось, группа Kalush Orchestra за 900 тысяч долларов продала на благотворительном аукционе кубок Евровидения. Деньги были направлены на покупку трех беспилотных аппаратов для ВСУ.
- Также Укрпочта с рекордным ажиотажем продала уже две марки: "Русский военный корабель, иди..." и "Русский военный корабель... все". А на благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи" украинскую марку "Русский военный корабель иди…" продали за 5 миллионов гривен.
- На благотворительном онлайн-аукционе за 631 тыс. гривен продали известный дорожный знак , указывавший рашистам направление – за российским военным кораблем.
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