В США выиграли один из крупнейших лотерейных джек-потов в истории - $1,3 млрд
Человек, который приобрел билет в Чикагском пригороде выиграл $1,337 млрд. Это третий крупнейший лотерейный джек-пот в истории США
Об этом пишет Bloomberg.
"Мы очень рады, что стали свидетелями одного из самых больших выигрышей джекпота в истории Mega Millions. Мы с нетерпением ждем узнать, кто победил, и в скором времени поздравим победителя!", - сказал директор лотереи Огайо Пэт Макдональд.
Джекпот являлся третьим по величине лотерейным призом в стране. Он стал столь крупным потому, что с 15 апреля никто не побеждал. Это 29 последовательных розыгрышей без победителя джекпота.
Победитель получит всю сумму, если выберет вариант фиксированных выплат ежегодно в течение 29 лет. А если победитель выберет вариант получить выигрыш наличными, то по условиям лотереи он получит всего $780,5 млн.
- 12 июня Марсель Люсье, выигравший 70 млн долларов в канадской лотерее заявил, что он планирует использовать часть джекпота, чтобы помочь отстроить Украину.
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