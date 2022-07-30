Об этом пишет Bloomberg.

"Мы очень рады, что стали свидетелями одного из самых больших выигрышей джекпота в истории Mega Millions. Мы с нетерпением ждем узнать, кто победил, и в скором времени поздравим победителя!", - сказал директор лотереи Огайо Пэт Макдональд.

Джекпот являлся третьим по величине лотерейным призом в стране. Он стал столь крупным потому, что с 15 апреля никто не побеждал. Это 29 последовательных розыгрышей без победителя джекпота.

Победитель получит всю сумму, если выберет вариант фиксированных выплат ежегодно в течение 29 лет. А если победитель выберет вариант получить выигрыш наличными, то по условиям лотереи он получит всего $780,5 млн.

12 июня Марсель Люсье, выигравший 70 млн долларов в канадской лотерее заявил, что он планирует использовать часть джекпота, чтобы помочь отстроить Украину.

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