В США выдвинули обвинение россиянину за вмешательство в американские выборы
Обнародован обвинительный вывод, согласно которому гражданину России, работавшему от имени российского правительства и совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, предъявлены обвинения в организации многолетней кампании раздора, пророссийской пропаганды и вмешательства в выборы в Соединенных Штатах
Об этом говорится на сайте министерства юстиции США.
Речь о гражданине РФ Александре Ионове, который с декабря 2014 года по март 2022 года вместе с по меньшей мере тремя чиновниками РФ участвовал в многолетней информационной кампании против Соединенных Штатов.
Работая под надзором ФСБ и при поддержке российского правительства, он вербовал в США "политические группы", в частности во Флориде, Джорджии и Калифорнии, которые контролировал от имени ФСБ путем финансовой поддержки.
Эти "политические группы" распространяли в США пророссийскую пропаганду, имитировали сотрудничество с Россией, их деятельность освещалась в пропагандистских СМИ. Так, в мае 2015 года Ионов оплатил поездку в Россию руководителя "политической группы" из Флориды для налаживания "будущего сотрудничества" с возглавляемым Ионовым "Антиглобалистским движением".
А в январе 2016 года обвиняемый профинансировал протестный тур по четырем городам США, осуществленный "политической группой" из Флориды в поддержку "Петиции о преступлении геноцида против африканского народа в Соединенных Штатах", которую она по указанию Ионова передала в ООН. Аналогичные кампании прошли в 2017 и 2019 годах.
После вторжения России в Украину "политическая группа" из Флориды неоднократно обсуждала с Ионовым военные действия, где россиянин, в частности, утверждал, что "каждый, кто поддерживает Украину, также поддерживает нацизм и превосходство белой расы".
Ионов обвиняется в сговоре, с тем чтобы граждане США действовали как незаконные агенты российского правительства. В случае доказательства вины ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
- 29 июля стало известно, что США ищут доказательства вмешательства "повара Путина" в выборы и предлагают вознаграждение.
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