В США выдвинули обвинение россиянину за вмешательство в американские выборы

Об этом говорится на сайте министерства юстиции США.

Речь о гражданине РФ Александре Ионове, который с декабря 2014 года по март 2022 года вместе с по меньшей мере тремя чиновниками РФ участвовал в многолетней информационной кампании против Соединенных Штатов.

Работая под надзором ФСБ и при поддержке российского правительства, он вербовал в США "политические группы", в частности во Флориде, Джорджии и Калифорнии, которые контролировал от имени ФСБ путем финансовой поддержки.

Эти "политические группы" распространяли в США пророссийскую пропаганду, имитировали сотрудничество с Россией, их деятельность освещалась в пропагандистских СМИ. Так, в мае 2015 года Ионов оплатил поездку в Россию руководителя "политической группы" из Флориды для налаживания "будущего сотрудничества" с возглавляемым Ионовым "Антиглобалистским движением".

А в январе 2016 года обвиняемый профинансировал протестный тур по четырем городам США, осуществленный "политической группой" из Флориды в поддержку "Петиции о преступлении геноцида против африканского народа в Соединенных Штатах", которую она по указанию Ионова передала в ООН. Аналогичные кампании прошли в 2017 и 2019 годах.

После вторжения России в Украину "политическая группа" из Флориды неоднократно обсуждала с Ионовым военные действия, где россиянин, в частности, утверждал, что "каждый, кто поддерживает Украину, также поддерживает нацизм и превосходство белой расы".

Ионов обвиняется в сговоре, с тем чтобы граждане США действовали как незаконные агенты российского правительства. В случае доказательства вины ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

29 июля стало известно, что США ищут доказательства вмешательства "повара Путина" в выборы и предлагают вознаграждение.

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