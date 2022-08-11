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В США выдвинули обвинение иранцу за подготовку покушения на экс-советника Трампа и бывшего госсекретаря США

11 августа, 2022 четверг
05:33
Мир

Минюст США объявил о выдвижении уголовного обвинения члену иранского Корпуса стражей исламской революции Шахраме Пурсафи в попытке организовать убийство экс-советника Белого дома Джона Болтона и экс-госсекретаря Майка Помпео

Об этом сообщает CNN.

В США говорят, что 45-летний Шахрам Пурсафи, также известный как Мехди Резаи из Тегерана, предположительно хотел убить Болтона в отместку за смерть Касема Сулеймани. Ведь командира иранского Корпуса стражей исламской революции ликвидировали по причине удара американского беспилотника в январе 2020 года.

Второй целью Пурсафи был бывший глава Государственного департамента США Майк Помпео.

Так, за Болтона Пурсафи предлагал 250 тысяч долларов, позже сумма была увеличена до 300 тысяч долларов. При этом за убийство бывшего главы госдепа Помпео была назначена награда в 1 млн долларов.

Иранцу предъявлено обвинение в "использовании средств межгосударственной торговли при совершении убийства по найму", предусматривающего до 10 лет заключения, и в попытке "оказать материальную поддержку транснациональному сговору с целью убийства", за что могут приговорить к 15 годам тюрьмы.

В комментарии CNN Болтон заявил, что "смущен низкой ценой", которую якобы предлагали за его убийство.

Официальный Тегеран опроверг все обвинения.

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Иран
Дональд Трамп
США
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