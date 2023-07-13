Об этом пишет The Guardian .

Фотограф Марк Вудворд поделился в сети фотографиями и видео выдрами, которые катаются на украденных досках для серфинга на пляже Санта-Крус. Местные власти заявили, что обеспокоены этим явлением, в частности выдрой, которую назвали 841.

Животные 5 лет, и она не раз атаковала серферов и похищала их доски.

Органы охраны дикой природы и эксперты до сих пор не имеют четкого объяснения такого поведения пятилетней выдры, но говорят, что работают над ее поиском, увлечением и переселением. Защитники животных отмечают, что поведение выдры очень необычно и ставит людей и животных в опасность.

"Это может показаться милым и забавным, но это становится опасным, и я боюсь, что морскую выдру, родившуюся в неволе и которую выпустили, когда она стала взрослой, придется поймать и поселить в спасательном заповеднике", - объясняют они.

Федеральный и государственный департаменты рыбы и дикой природы в электронном письме пишут, что такое агрессивное поведение выдр может быть связано с гормональными всплесками или кормлением людьми.