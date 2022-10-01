В США вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины

Об этом напомнил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в twitter .

"Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит - больше оружия разного и качественного. Украина непременно вернет себе все свои территории", - написал Стефанчук.

Законом согласована упрощенная процедура оказания военной помощи Украине во время войны с Россией. В тексте закона идет речь о предоставлении президенту США Байдену расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных изделий для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.

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Ленд-лиз позволяет США поставлять вооружение и технику непосредственно американскому производству. Военная помощь предоставляется без предварительной оплаты; оплата за поставку производится после войны или после войны возвращается исправная техника и вооружение.

Ранее США уже делали такой шаг. Закон о предоставлении материальной помощи европейским союзникам в США был принят в марте 1941 года. Начавшаяся процедура ленд-лиза, то есть "передача в аренду или в долг", предполагала, что американцы в сжатые сроки передают военную и гражданскую технику, оружие, оборудование, боеприпасы и другое имущество странам, чья оборона "жизненно важна" для США. В такие страны сначала входили Великобритания и Китай, а затем Франция и СССР.

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.

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