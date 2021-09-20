В США вручили телевизионную премию "Эмми": кто получил награду

Об этом передает The Guardian .

В Лос-Анджелесе (США) объявили лауреатов 73-й телевизионной премии "Эмми". Из-за пандемии коронавируса второй год подряд вручение награды состоялось виртуально.

Как известно, в этом году впервые награду получили женщины-режиссеры драмы и комедии - Люсия Аньелло и Джессика Хоббс.

Так, лучшим драматическим сериалом признали "Корону", лучшим мини-сериалом стал "Ход королевы", а комедийным - "Тед Лассо".

Лучшая актриса драматического сериала - Оливия Коулман, "Корона" Лучший актер драматического сериала - Джош О'Коннор, "Корона" Лучшая актриса комедийного сериала - Джин Смарт, "Хитрости" Лучший актер комедийного сериала - Джейсон Судейкис, "Тед Лассо" Лучшая актриса мини-сериала - Кейт Уинслет, "Мейр из Исттауна" Лучший актер мини-сериала - Юэн МакГрегор, "Холстон"

В свою очередь лучшим режиссером комедии стала автор "Уловки" Люсия Аньелло, драмы - Джессика Хоббс "Корона", а мини-сериала - Скотт Франк "Ход королевы".

Справка

Премия "Эмми" - американская награда, которая считается телевизионным аналогом "Оскар". Награду вручают с 1949 года. Ее представляют три организации: Американская телевизионная академия награждает вечерние передачи; Американская национальная телевизионная академия награждает дневные, спортивные, телевизионные новости и документальные программы; Международная телевизионная академия награждает телевизионные передачи, выпущенные за пределами США.

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