В США вручили Пулитцеровские премии, среди лауреатов – все журналисты и журналистки Украины

Об этом говорится на Twiiter-странице Пулитцеровской премии.

"Поздравляем журналистов Украины", - говорится в сообщении.

Украинских журналистов отметили специальной наградой "за мужество, выдержку и преданность правдивому освещению".

"Совет Пулитцера награждает журналистов Украины за их мужество, выдержку и преданность правдивому освещению во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России. Несмотря на бомбардировки, похищения, оккупацию и даже смерть в их рядах они настойчиво пытались дать точное представление об ужасной реальности, сделав честь Украине и журналистам всего мира, прошлого и настоящего", - говорится в комментарии комитета премии.

Премию также получили издания The New York Times (национальный и международный репортажи), The Washington Post (служение обществу), Miami Herald (освещение горячих событий), журналисты этих и других изданий и авторы литературных произведений.

Пулитцеровская премия – самая престижная награда в журналистике и литературе США. Также премией отмечают произведения музыкального и театрального искусства. Основана венгерско-американским журналистом и издателем Джозефом Пулитцером. Впервые премия была вручена в 1917 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb