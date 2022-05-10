В США вручили Пулитцеровские премии, среди лауреатов – все журналисты и журналистки Украины
В понедельник, 9 мая, в США объявили лауреатов Пулитцеровской премии, отметив при этом журналисток и журналистов Украины
Об этом говорится на Twiiter-странице Пулитцеровской премии.
"Поздравляем журналистов Украины", - говорится в сообщении.
Украинских журналистов отметили специальной наградой "за мужество, выдержку и преданность правдивому освещению".
"Совет Пулитцера награждает журналистов Украины за их мужество, выдержку и преданность правдивому освещению во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России. Несмотря на бомбардировки, похищения, оккупацию и даже смерть в их рядах они настойчиво пытались дать точное представление об ужасной реальности, сделав честь Украине и журналистам всего мира, прошлого и настоящего", - говорится в комментарии комитета премии.
Премию также получили издания The New York Times (национальный и международный репортажи), The Washington Post (служение обществу), Miami Herald (освещение горячих событий), журналисты этих и других изданий и авторы литературных произведений.
Пулитцеровская премия – самая престижная награда в журналистике и литературе США. Также премией отмечают произведения музыкального и театрального искусства. Основана венгерско-американским журналистом и издателем Джозефом Пулитцером. Впервые премия была вручена в 1917 году.
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