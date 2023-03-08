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В США вручили премию "Отважные женщины", среди лауреаток - волонтер Тайра и корреспондентка Еспресо в Польше Бьянка Залевская

8 мартa, 2023 среда
22:53
Мир

В Белом доме 8 марта госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джилл Байден вручили награды лауреаткам премии Государственного департамента США "Отважные женщины"

Церемонию вручения транслировали на ютуб-канале Госдепартамента США.

Среди 11 лауреаток премии Государственного департамента США – украинская волонтер, парамедик и ветеран Юлия Паевская (Тайра). Также лауреаткой премии стала польская журналистка Бьянка Залевская, сотрудничающая с Еспресо.

На церемонии, которая проходила в Белом доме, присутствовали представители государственных учреждений США, гости из 10 стран со всех уголков мира, лауреатки премии предыдущих лет.

"Они борются с российским вторжением в Украину, защищают права в Монголии, права беженцев и ЛГБТ. Благодаря их ежедневной работе перед нами предстают чрезвычайные вызовы. Читать и слышать о них - это действительно впечатляет. Многие их них пережили запугивания, некоторые - заключение, дискриминацию, но ни одну из них это не остановило", - отметил во время представления лауреаток Энтони Блинкен.

Джилл Байден во время речи подчеркнула, что хочет, чтобы ее услышали девушки во всем мире, которым говорят, что они недостаточно красивы, умны или успешны, чтобы быть влиятельным, или что их желания слишком смелы или неважны: "Мы говорим им: Да, вы имеете значение, вы приносите изменения!" Также она призвала мужчин быть партнерами и помогать женщинам, ведь так можно построить мир, в котором будет равенство.

  • 6 марта США объявили лауреатов премии "Отважные женщины" 2023 года
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