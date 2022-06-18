В США впервые за несколько месяцев снизится цена на бензин

Об этом сообщает CBS News

"Американские автолюбители могут ожидать незначительного облегчения, поскольку цены на бензин ожидает первое недельное падение за более чем два месяца, на фоне снижения цен на нефть и спада потребительского спроса", – говорится в материале.

По данным автоклуба AAA, средняя цена в США за галлон бензина в пятницу составила $5, тогда как во вторник достигла рекордной стоимости – 5,02 доллара за галлон. Это первое падение цены за последние 9 недель.

"Если тенденции не изменятся, то ввиду ситуации на рынке в течение следующих недель цена может упасть до $4,75, а то и $4,55 за галлон", - отметил аналитик GasBuddy Патрик Де Хаан.

CBS отмечает, что Белый дом сейчас стремится снизить цену на горючее. Для этого администрация Байдена пытается способствовать увеличению производства в США, но это, по мнению аналитиков, не принесет немедленного облегчения.

Напомним, 17 июня Норвегия ввела нефтяное эмбарго против России.

Министр энергетики США Дженнифер Грангольм заявила, что Вашингтон работает над тем, "чтобы облегчить экономическую боль, вызванную высокими ценами на бензин". Так правительство США использует ежедневно около 1 млн баррелей в день из Стратегического нефтяного резерва.