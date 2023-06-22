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В США впервые разрешили продавать мясо, выращенное в лаборатории

22 июня, 2023 четверг
09:06
Мир

В среду, 21 июня, регуляторы Соединенных Штатов впервые одобрили продажу курятины, изготовленной с использованием животных клеток

Об этом пишет АР news.

Компаниям Upside Foods и Good Meat было предоставлено разрешение на продажу в США мяса, полученное не от убитых животных, а путем выращивания на клетках, или культивирования. Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сочло, что продукты обеих компаний безопасны для потребления.

Этот шаг открывает новую эру производства мяса, которая имеет целью уменьшить вред для животных и значительное экологическое воздействие на окружающую среду.

Отмечается, что культивированное мясо выращивают в стальных резервуарах с использованием клеток живого животного, оплодотворенной яйцеклетки или специального банка клеток.

Стоимость такого мяса пока неизвестна, поскольку ни представители компании Upside, ни Good Meat не раскрыли цену одной куриной котлеты. Тем не менее ожидается, что цена будет на уровне элитной органической курятины, обычно продающейся по цене до $20 долларов за фунт.

Компании планируют поначалу представить свои новые продукты в эксклюзивных ресторанах. Upside Foods сотрудничает с рестораном Bar Crenn в Сан-Франциско, в то время как блюда Good Meat будут доступны в ресторане в Вашингтоне, которым руководит шеф-повар и владелец Хосе Андрес.

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Общество
США
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