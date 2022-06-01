В США впервые признали, что совершают "наступательные" кибератаки в поддержку Украины
Начальник Киберкомандования США генерал Пол Накасоне заявил, что американские военные совершают "наступательные хакерские операции" в поддержку Украины
Об этом Накасон заявил в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".
"Мы совершили ряд операций всех видов: наступательные, оборонные, информационные", - сказал командующий американскими кибервойсками.
Он отказался уточнять подробности кибератак, но подчеркнул, что они происходили в законной плоскости в соответствии с политикой Пентагона и гражданским надзором.
"Моя работа – давать ряд вариантов действий министру обороны и президенту, что я и делаю", - добавил Накасоне, не уточнив, каковы именно эти варианты.
По словам генерала, он "каждый день" просчитывает возможность кибератаки России на Соединенные Штаты, поэтому действия на опережение в киберпространстве, позволяющие выявить российских хакеров и их намерения, являются действенным средством защиты США и союзников.
В этом, добавил Накасоне, помогло стратегическое взаимодействие Вашингтона с другими странами Запада, которое началось в 2018 году.
"Способность обмениваться информацией, способность проверить ее точность и своевременность, а также применимость в более широком масштабе была очень, очень мощной в этом кризисе (войне Украины с РФ)", - подчеркнул генерал.
- Отметим, что одной из самых масштабных кибератак на Россию стало выведение из строя 9 мая видеохостинга Rutube, который, несмотря на все усилия, не смог полноценно возобновить работу.
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