В США впервые одобрили инъекции для предотвращения ВИЧ-инфекции

Об этом сообщается в пресс-релизе FDA .

Препарат предназначен для применения у групп риска взрослых и подростков с весом не менее 35 кг для предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией половым путем.



Apretude вводится сначала в виде двух исходных инъекций с интервалом в один месяц, а затем каждые два месяца.



Пациенты могут сразу начать лечение Apretude или принимать пероральный каботегравир (Vocabria) в течение четырех недель, чтобы оценить, насколько хорошо они переносят препарат.

"Сегодняшнее одобрение добавляет важный инструмент для прекращения эпидемии ВИЧ, предоставляя первую возможность для предотвращения ВИЧ, не предусматривающей ежедневного приема таблеток", - сказала директор отдела противовирусных препаратов FDA Дебра Бирнкрант.