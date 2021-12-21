В США впервые одобрили инъекции для предотвращения ВИЧ-инфекции
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первый инъекционный препарат Apretudе для профилактики ВИЧ-инфекции, который можно вводить раз в два месяца вместо ежедневных таблеток
Об этом сообщается в пресс-релизе FDA .
Препарат предназначен для применения у групп риска взрослых и подростков с весом не менее 35 кг для предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией половым путем.
Apretude вводится сначала в виде двух исходных инъекций с интервалом в один месяц, а затем каждые два месяца.
Пациенты могут сразу начать лечение Apretude или принимать пероральный каботегравир (Vocabria) в течение четырех недель, чтобы оценить, насколько хорошо они переносят препарат.
"Сегодняшнее одобрение добавляет важный инструмент для прекращения эпидемии ВИЧ, предоставляя первую возможность для предотвращения ВИЧ, не предусматривающей ежедневного приема таблеток", - сказала директор отдела противовирусных препаратов FDA Дебра Бирнкрант.
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