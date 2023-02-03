Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика В США впервые конфисковали активы олигарха из РФ – они могут уйти Украине

В США впервые конфисковали активы олигарха из РФ – они могут уйти Украине

3 февраля, 2023 пятница
00:49
Экономика

Окружной судья федерального суда Манхэттена в четверг разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих российскому подсанкционному олигарху Константину Малофееву – это открывает путь для дальнейшей передачи этих средств Украине

Об этом сообщает Reuters.

Малофеев, владеющий телеканалом "Царьград ТВ", был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму и попал под санкции США в 2014 году. Восемь лет спустя американская прокуратура обвинила его в уклонении от санкций.

В конце 2022 года прокуроры заявили в суде, что имеют право конфисковать деньги на счете Малофеева в банке Sunflower в Денвере, поскольку он пытался перевести их деловому партнеру вопреки санкциям США.

Поскольку российский олигарх не обжаловал запрос на конфискацию, прокуроры в четверг заявили, что средства должны быть конфискованы по умолчанию, и суд принял это решение.

После конфискации, согласно принятой в США поправке в бюджетное законодательство, деньги Малофеева могут быть направлены на нужды восстановления Украины.

санкции против России
США
Читайте также:
Владимир Путин
2 февраля, 2023 четверг
Путин угрожает ответом на передачу Украине зарубежных танков: "Применением бронетехники не ограничимся"
совбез ООН
2 февраля, 2023 четверг
Россия созывает Совбез ООН на 8 февраля
1 февраля, 2023 среда
Ограниченно пригодные для военной службы могут быть мобилизованы: детали
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.72
    Покупка 39.72
    Продажа 40.43
  • EUR
    Покупка 42.75
    Продажа 43.73
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
3 февраля
01:44
Число жертв ракетного удара по Краматорску возросло до четырех
01:17
МВД начало формировать штурмовые бригады для деоккупации Украины, - Клименко
00:20
В Бахмуте получили ранения двое медиков-волонтеров из Норвегии
2023, четверг
2 февраля
23:40
Танки Leopard и Challenger заработают на фронте вероятно к лету, - атташе в США
23:13
Россия нанесла в день 120 ударов по Сумщине. Повреждены частные дома и линия электропередач
23:11
ЧВК Вагнера
Минобороны РФ может пытаться ограничить участие ЧВК Вагнера в будущих операциях, — ISW
22:33
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 февраля
22:33
Стратегически проигрыш России уже ясен, но тактически у них еще есть ресурс для наступления, – Зеленский
22:10
ПСЖ потерял Мбаппе перед важным матчем против "Баварии" в Лиге чемпионов
21:55
Северная Корея отправит на оккупированные Луганщину и Донетчину военных и полицию, - Daily NK
21:42
Украина присоединится к ряду программ ЕС, а экспортную пошлину отменят еще на год, — Урсула Фон дер Ляен
21:40
"Благодаря храбрости наших воинов мы не допускаем уныния": Зеленский выступил на Национальном молитвенном завтраке в США
21:00
Обзор
Кремль угрожает, ВСУ не вернут Крым скоро, Киеву продают далекую "европейскую мечту". Мировые СМИ об Украине 2 февраля
20:34
Чиновников Сумской ОВА разоблачили на хищении денег, выделенных на восстановление региона
20:28
"Шахтер" заплатил за 18-летнего венесуэльца 1 млн евро
20:06
Итальянская система ПВО SAMP/T заработает в Украине через 7-8 недель, - министр иностранных дел Таяни
20:05
OPINION
Язык и память. "Я им никогда не прощу того, что было сделано с моим народом"
20:02
Обзор
Победные новости 344-го дня войны: в Германии ВСУ начали осваивать Patriot, еще 15 тыс. военных пройдут обучение в странах ЕС, в Мариуполе "хлопок"
19:53
Нацполиция разоблачила чиновников Одесской ОВА, наживавшихся на закупках гуманитарной помощи
19:44
На оккупированных территориях продолжают исчезать люди, нелояльные к россиянам, - Центр нацсопротивления
19:25
Морские пехотинцы уничтожили 4 оккупантов, ЗРК "Тор", САУ и танк
19:22
На Харьковщине оккупанты минируют мосты и дороги, а на Донетчине готовят скрытую мобилизацию, — Генштаб
19:22
Константин Жеваго
Суд перенес рассмотрение дела Константина Жеваго на 16 марта
19:08
Эксклюзив
Скорее всего, из Беларуси не будет наступления по суше, а делать воздушные провокации они будут 100%, - военный аналитик Гетьман
19:03
Украина подписала с Евросоюзом соглашение об участии в программе "Единый рынок"
18:45
Закупки продуктов для ВСУ: экс-замминистра обороны взяли под стражу с возможностью залога 402,6 млн грн
18:24
В Австралии уберут портрет Елизаветы II с банкнот
18:09
Над Черным морем ПВО сбила российский беспилотник
18:02
OPINION
Сражения в соцсетях: стоит ли всегда молчать?
17:57
На Луганщине оккупанты отключили мобильный интернет
17:43
Шевченко призвал МОК не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям
17:40
30-летний Бобби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннеса, как старейший пес
17:40
ЕС выделил седьмой пакет помощи Украине на €500 млн и дополнительные €45 млн для миссии военной помощи
17:37
Владимир Путин
Путин угрожает ответом на передачу Украине зарубежных танков: "Применением бронетехники не ограничимся"
17:32
Эксклюзив
Суд над Атрошенко демонстрирует, что некоторые не хотят видеть Украину в ЕС, - нардеп Синютка
17:29
Порошенко передал два мобильных "антишахеда" батальону ТрО, прикрывающему Киев
17:24
В Мариуполе прогремели несколько взрывов на базах оккупантов, — Андрющенко
17:15
Николаевские порты и операторы на 90% готовы к работе в рамках "зернового коридора", но нужно согласие РФ, - Ким
17:10
"Работа над будущим Украины в Евросоюзе должна начаться сейчас": Европарламент принял резолюцию накануне саммита в Киеве
17:08
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
В Британии заявили, что самая быстрая программа обучения для пилота F-16 составляет около 35 месяцев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV